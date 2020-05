Tagelange Entführung bis ins Elsass: Zwei Männer vor Gericht

Von Deutsche Presse-Agentur und Friederike Marx

Sein Name steht für eine der größten Pleiten in der deutschen Nachkriegsgeschichte: Der Ex-Baulöwe Jürgen Schneider wird am Dienstag, 30. April, 85 Jahre alt. Einst dirigierte der Bauingenieur in seinem Schlösschen im reichen Königsstein im Taunus ein Immobilienimperium. Heute führt er „ein normales, bescheidendes Leben“ in Kronberg, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagt. „Ich fühle mich glücklich mit meinem augenblicklichen Leben.“ Vor 25 Jahren hatte er mit einer Milliardenpleite und seiner spektakulären Flucht in die USA für Schlagzeilen ...