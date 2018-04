Es begann am Freitag: In den Häfler Ortsteilen Ailingen und Kluftern sowie in Markdorf, Riedheim und Bermatingen waren einige hundert Kunden von Unitymedia ohne Internet und Telefon.

Das hatte der Internet- und Telefonanbieter auf Anfrage von Schwäbische.de bestätigt, nachdem einem Kunde die Störung in Kluftern aufgefallen war. Betroffen sind offenbar sämtliche Internet- und Telefondienste.

„Nicht in unseren Händen“ Laut einer Sprecherin von Unitymedia handelt es sich um eine Glasfasergroßstörung.