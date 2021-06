Täter nach Schüssen auf jungen Mann weiter flüchtig

Nach den Schüssen auf einen jungen Mann in Göppingen ist die Polizei weiter auf der Suche nach den Tätern. Es gebe noch keine heiße Spur, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Aus einem Auto waren in Göppingen am Samstagabend mehrere Schüsse abgefeuert worden. Ein Schuss traf einen 23-Jährigen, der dabei schwer verletzt wurde. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass es sich bei dem jungen Mann nicht um ein zufälliges Opfer handelt. Es gebe aber noch keine konkreten Hinweise auf den Hintergrund der Tat.

Laut ersten Ermittlungen seien fünf Schüsse abgefeuert worden, hieß es. Weitere Schüsse haben demnach zwei Autos und eine Hauswand getroffen. Die Polizei fahndet nach einem weißen Kleinwagen. Nach Angaben von Zeugen ist an diesem eine der hinteren Seitenscheiben beschädigt.

Die Polizei hat eine 40-köpfige Sonderkommission eingerichtet und sucht weiter nach Zeugen und bittet um Hinweise zur Tat. Zugleich haben die Beamten angekündigt, in Göppingen in den kommenden Tagen und Wochen mehr Präsenz zeigen zu wollen. Das solle die Sicherheit in Göppingen aufrechterhalten und zur Aufklärung der Tat beitragen.

