Täter mit Schusswaffe überfällt Wettbüro in Weinheim

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann hat in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter einen Mund-Nasen-Schutz getragen und am Mittwoch einen Mitarbeiter des Wettbüros mit der Pistole bedroht. Der habe ihm dann einen Geldbetrag in zunächst unbekannter Höhe ausgehändigt.

Nachdem der Räuber seine Beute erhalten habe, sei er zu Fuß geflüchtet. In einer Gasse habe offenbar ein Komplize in einem dunklen Wagen gewartet. Die Verdächtigen seien anschließend in Richtung Stadtmitte beziehungsweise Bundesstraße 3 gefahren.

Mit einem Großaufgebot an Beamten samt Hubschrauber hatte die Polizei am Mittwochnachmittag zunächst nach dem Mann gesucht. Den Angaben zufolge blieb die Fahndung zunächst ergebnislos. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen übernommen.

