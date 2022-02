Täter entkommen nach Geldautomatensprengung: Hoher Schaden

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Heidelberg fahndet die Polizei nach den Tätern. Am frühen Mittwochmorgen hatten Anwohner in der Heidelberger Bahnstadt eine laute Explosion gemeldet. Die Täter entkamen nach weiteren Angaben der Polizei mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Durch die Detonation wurden das Gerät sowie der Vorraum, in dem es stand, vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Höhe.

Nach Erkenntnissen der Ermittler waren an der Tat mehrere Menschen beteiligt, die mit einem blauen Kombi vom Tatort geflüchtet sind. Spurensicherer und Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts sind in die Ermittlungen einbezogen.

