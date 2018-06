Archäologen der Universität Tübingen wollen im Juli mit Ausgrabungen in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak beginnen. Sie erhoffen sich, drei alte Siedlungen aus den Jahren 4000 bis 2000 vor Christus freizulegen und sie vor geplanten Bauvorhaben zu schützen. „Alle drei Hügel, unter denen die Siedlungen liegen, sind gefährdet“, sagte Peter Pfälzner, der die Grabungen in der Region Dohuk leitet, am Dienstag in Tübingen. „Sie sollen einer sechsspurigen Autobahn und einem Flughafen weichen. Wir wollen schnell reagieren und die Ausgrabungen durchführen.“

Durch eine Kooperation der Uni mit der Regierungsbehörde für Kulturstättenerhalt in Erbil sollen die Kulturgüter des Gebietes geschützt werden. Sie ermöglicht den Forschern, das Gebiet zwischen Tigris und Zagros-Gebirge zu erkunden, eine Region, die archäologisch kaum erforscht sei. „Je nachdem, was die Forscher finden, werden die Baupläne von der Regierungsbehörde wieder geändert“, sagte Abubaker Othman Zeineddin, der Juristische Direktor der Regierungsbehörde.

Seit 2013 erkunden die Wissenschaftler das Gebiet, 92 neue Siedlungen haben sie den Angaben nach entdeckt. Die drei, die sie nun ausgraben wollen, sollen Aufschluss darüber geben, welche Entwicklungen stattfanden, bevor die großen Stadtanlagen gebaut wurden.