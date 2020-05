Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Der 18-jährige Beifahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Aus bisher unbekannter Ursache übersteuerte das Fahrzeug in einer Linkskurve, schleuderte über die Gegenfahrbahn, überschlug sich und kam auf einem Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Die Kreisstraße 1666 war für mehrere Stunden gesperrt.