Ein Mann ist am Donnerstag bei Gomaringen in einen unbeleuchtet abgestellten Lastwagenanhänger gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe den Containerhänger, der auf der rechten Fahrspur zwischen Stockach (Landkreis Konstanz) und Hinterweiler (Landkreis Tübingen) abgestellt worden war, nicht gesehen und sei frontal auf ihn gefahren. Der Mann sei zudem nicht angeschnallt gewesen.

PM Polizei