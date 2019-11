Bei einem Arbeitsunfall beim Laubsammeln (Kreis Konstanz) ist ein 52 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er wurde am Donnerstag vom Deckel seines Laubsammler-Anhängers eingeklemmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte den Angaben zufolge den Deckel geöffnet, um das Gerät zu reinigen. Wieso der Deckel plötzlich schloss, blieb zunächst unklar. Der Mann war nicht mehr in der Lage, sich zu retten. Er hatte zuvor mit den Anhänger auf einer Wiese Laub aufgesammelt. Passanten wurden auf das Unglück aufmerksam, die Feuerwehr befreite den Mann. Der 52-Jährige starb noch am Unglücksort. Ein Sachverständiger soll nun die Technik des Laubsammler-Anhängers untersuchen.

Pressemitteilung