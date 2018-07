Tödlicher Motorradunfall: Mutmaßlicher Verursacher ermittelt

Die Polizei hat einen Autofahrer ermittelt, der an einem tödlichen Motorradunfall auf der B313 bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) beteiligt gewesen sein soll. Wie sie am Donnerstag mitteilte, hatte der 37-Jährige am vergangenen Freitag in einer unübersichtlichen Kurve ein Fahrzeug überholt. Der entgegenkommende 46-jährige Motorradfahrer musste eine Notbremsung einleiten, stürzte und wurde tödlich verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Verursacher den Unfall bemerkt hatte, aber dennoch flüchtete. Die Ermittlungen dauern an.

