Ein Motorradfahrer ist in Heidelberg mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine gestürzt und dabei in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Der Motorradfahrer starb im Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei