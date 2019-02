Tödlicher Folgeunfall: Autofahrer stirbt bei Crash auf A81 - dann kracht es nochmal

Ein 68 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Unfall auf der A81 Richtung Stuttgart aus seinem Auto geschleudert und getötet worden.

Der Fahrer sei wohl sofort tot gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Er war am in der Nacht zum Donnerstag zuvor mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren und infolgedessen auf einen Mast am Rande der Fahrbahn geprallt.

Das Blech des Autos wickelte sich um den Masten und verkeilte sich mit der Fahrbahnbegrenzung. Mitfahrer oder weitere Verletzte gab es nach ersten Informationen der Polizei wohl keine.

Sperrung bis zum Morgen

Ob der Fahrer angeschnallt war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Sperrung der Autobahn um die Unfallstelle zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) sollte bis in die Morgenstunden andauern.

Stand Donnerstagmorgen (6 Uhr) war der linke Fahrstreifen der A 81 im Bereich der Unfallstelle noch immer gesperrt. "Wie lange die Vollsperrung in Richtung Stuttgart noch dauern wird, steht derzeit nicht fest", hieß es in einer Mitteilung der Polizei um 7.30 Uhr. Gegen Mittag war die Autobahn aber wieder frei.

Ungebremst ins Stauende

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der Heilbronner Stimme berichtet, gab es in Folge der Autobahn-Sperrung trotzdem einen weiteren schweren Unfall auf der Autobahn. Ein Auto soll am Donnerstagmorgen bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) am Stauende des vorangegangenen Unfalls ungebremst auf einen Lkw geprallt sein. Der Beifahrer ist tot, der Fahrer wurde offenbar schwer verletzt. Mehr Details stehen zur Stunde nicht fest.

