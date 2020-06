Bei einem Flugzeugabsturz in einem Waldstück bei Immendingen (Kreis Tuttlingen) ist der Pilot ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am Dienstagabend alleine in dem Zweisitzer geflogen, möglicherweise habe ein Motorschaden zu dem Absturz geführt. Weitere Details gab es zunächst nicht.