Bei einem Unfall auf der A81 bei Pleidelsheim im Kreis Ludwigsburg ist der Fahrer eines Lastwagens ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge hatte der 44-Jährige zunächst vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt, um ein Fahrzeug zu überholen.

Als er wieder auf die rechte Spur zurückwollte, übersah er vermutlich den dort stark stockenden Verkehr. Der 44-Jährige prallte demnach gegen einen Tanklastzug und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort an den Folgen seiner Verletzungen.

Seit 10:01 Uhr ist die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei! Jedoch immer noch stockender Verkehr zwischen Ilsfeld und #Ludwigsburg-Nord. https://t.co/aybljZj9br— Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) 20. Juni 2018

In der Folge war die Fahrbahn über einen längeren Zeitraum blockiert, es staute sich auf vielen Kilometern. Gegen 10.00 Uhr war die Fahrbahn laut Polizei wieder frei, der Verkehr staute sich dennoch weiter.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen