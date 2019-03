Tödliche Attacke in Feldberg: Auswertung erster Spuren

Nach der tödlichen Attacke auf eine Frau im Schwarzwald werten die Ermittler erste Spuren aus. „Die Tatortarbeit ist abgeschlossen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 67 Jahre alte Ehemann des Opfers soll die von ihm getrennt lebende Frau am Samstag in Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) an ihrem Wohnsitz aufgesucht, sie angegriffen und tödlich verletzt haben.

Dem Sprecher zufolge soll die Leiche der Frau am Montag obduziert werden. Bei seiner Flucht vom Tatort hatte der Deutschen auch eine 37-Jährige leicht verletzt. Beamte fanden den Mann wenig später tot in seiner Wohnung. Anwohner am Wohnort der Frau hatten den Notruf gewählt. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

