Täter nach brutalem Angriff in Stuttgart weiter flüchtig

Von Schwäbische Zeitung

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am späten Sonntagabend auf der Straße zwischen Ellwangen und Adelmannsfelden tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war der Mann auf Höhe des Parkplatzes Hirtenviehweide in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der 35-Jährige geriet in den dortigen Graben, stürzte und prallte gegen einen Baum. Seine Verletzungen waren so schwer, so dass er noch an der Unfallstelle starb.