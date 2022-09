„SWR3 New Pop Award“ für Purple Disco Machine

Tino Piontek, bekannter als Purple Disco Machine, ist aus Sicht der Popwelle SWR3 der spannendste Newcomer des Jahres. Der deutsche Disco- und House-Produzent sowie DJ („In the Dark“, „Dopamine“, „Hypnotized“) erhielt am Donnerstagabend den „SWR3 New Pop Award“. Die undotierte Auszeichnung wird an aufstrebende Künstler verliehen. Sie wurde im Rahmen des von Rea Garvey moderierten „SWR3 New Pop“-Festivals beim „Special“ überreicht.

Die Musik-Show wurde für das Erste Deutsche Fernsehen aufgezeichnet (23. September, 23.45 Uhr). Außerdem ist die Musik-Show in der ARD-Mediathek zu sehen. Beim „SWR3 New Pop“-Festival stehen insgesamt bis Samstag elf Konzerte auf dem Programm.

