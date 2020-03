SWR setzt Aufzeichnung des „Nachtcafés“ wegen Corona aus

Der Südwestrundfunk (SWR) setzt wegen der Corona-Krise die Aufzeichnung der Talkshow „Nachtcafé“ vorläufig aus. Auch wenn das „Nachtcafé“ für viele Zuschauer ein wichtiger Begleiter sei, gehe die Gesundheit der Mitarbeiter und Gäste vor, wird Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Die Redaktion arbeite mit Hochdruck an einem Alternativkonzept, das die Produktion der Sendung auch in Corona-Zeiten ermöglichen soll. Auf dem Sendeplatz im SWR Fernsehen laufen ab Freitagabend (22.00 Uhr) vorerst Wiederholungen.

