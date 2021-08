SWR-Projekt „Naber? Was geht!“ gewinnt „klicksafe“-Preis

Die SWR-Reportagereihe „Naber? Was geht!“ hat den „klicksafe“-Preis 2021 gewonnen. Mit seinen inspirierenden Geschichten über junge Frauen mit türkischen und kurdischen Wurzeln konnte das Projekt die Fachjury aus Medienexperten überzeugen, berichtete die Landesanstalt für Medien NRW am Dienstag in Düsseldorf.

Die Reportagereihe erzählt in zehnminütigen YouTube-Porträts und auf einem dazugehörigen Instagram-Kanal die Biografien von jungen Frauen mit türkischen und kurdischen Einwanderungsgeschichten - und schaffe so eine Identifikationsfläche. Naber ist der türkische Ausdruck für „Was geht“.

Der „klicksafe“-Preis wird seit 2006 verliehen. Ausgezeichnet werden im Rahmen der EU-Initiative kreative Formate, die sich für einen fairen und respektvollen Umgang im Netz, für digitale Rechte, gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung sowie für Aufklärung gegen Missstände und Desinformation stark machen.

In Deutschland wird die Initiative von den Medienanstalten Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen umgesetzt.

