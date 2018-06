SWR-Intendant Peter Boudgoust strebt dritte Amtszeit an

Stuttgart/Baden-Baden (dpa/lsw) - Peter Boudgoust, Intendant des Südwestrundfunks (SWR), strebt eine dritte Amtszeit an der Spitze des zweitgrößten ARD-Senders an. Ein Sprecher des SWR bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“. Der 60-Jährige habe seinen Entschluss am Freitag bei der Sitzung des Rundfunkrats in Baden-Baden bekanntgegeben. Zudem wolle sich Boudgoust am 7. Oktober zur Wahl als ehrenamtlicher Präsident des Fernsehsenders Arte stellen. Ob er bei der Wahl zum SWR-Intendanten 2016 einen Gegenkandidaten erhält, ist bisher unklar. Boudgoust ist SWR-Intendant seit Mai 2007.