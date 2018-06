Baden-Baden (dpa/lsw) - Rund 20 Monate nach ihrem Start setzt der Südwestrundfunk (SWR) die Fernsehserie „Die bleibt im Dorf“ fort. Mit der zweiten Staffel der schwäbischen Mundartkomödie kommen sechs neue Folgen auf den Bildschirm, sagte eine Sprecherin des Senders am Mittwoch in Baden-Baden. Sie laufen an drei Montagen im Dezember. Der SWR reagiere damit auf den Erfolg der ersten Staffel. Die neuen Folgen starten am 8. Dezember und dauern bis 22. Dezember. Gezeigt werden sie im SWR Fernsehen montags um 20.15 Uhr und 20.45 Uhr.

Die Serie war mit den ersten sechs Folgen im April 2013 gestartet. Sie erzählt von der Feindschaft zweier Familien aus den beiden fiktiven Dörfern Oberrieslingen und Unterrieslingen. Im Zentrum der neuen Folgen steht den Angaben zufolge die Adventszeit. Zu sehen sind die aus der ersten Staffel bekannten Schauspieler, darunter Christian Pätzold und Karoline Eichhorn, sowie einige Neudarsteller.

Parallel laufen die Arbeiten zu einem gleichnamigen Kinofilm. Er soll im Juni nächsten Jahres in die deutschen Kinos kommen. Es ist die Fortsetzung des ersten Kinofilms, der 2012 gezeigt worden war.

