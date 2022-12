Swiatek will Tennis-Titel in Stuttgart verteidigen

Tennis-Fans dürfen sich auf den nächsten Auftritt der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek in Stuttgart freuen. Die 21-Jährige wolle bei der Sandplatz-Veranstaltung vom 17. bis 23. April 2023 ihren Titel verteidigen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Swiatek war in diesem Jahr zum ersten Mal beim wichtigsten deutschen Damen-Tennisturnier angetreten und hatte sich im Endspiel gegen Aryna Sabalenka aus Belarus durchgesetzt. 2022 triumphierte die Polin auch bei den French Open und den US Open und feierte damit ihren zweiten und dritten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2020.

