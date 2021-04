SVS will mit der Einstellung eines Vereinsrekords nachlegen

Der SV Sandhausen peilt nach der stärksten Saisonleistung in der 2. Fußball-Bundesliga beim 2:1-Erfolg gegen den Hamburger SV die Einstellung eines Vereinsrekords an. Drei Siege am Stück waren den Baden-Württembergern bislang nur einmal in der Vorsaison gelungen.

Allerdings geht es vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 zunächst darum, die Belastung richtig zu steuern. „Wir haben einen zeitlich eng getakteten Spielplan vor uns“, ruft Stefan Kulovits, der die Mannschaft gemeinsam mit Gerhard Kleppinger betreut, in Erinnerung. „Es geht darum, zu regenerieren, gut zu essen und zu schlafen und dann werden wir die bestmögliche Mannschaft aufbieten.“ Dabei hat das Trainergespann wieder mehr Optionen. Die zuletzt angeschlagenen Nils Röseler, Alexander Rossipal und Besar Halimi sind zurück.

In der Tabelle klettert Sandhausen durch den siebten Heimsieg an Osnabrück vorbei auf den Relegationsplatz und mit Hannover kommt nun ein Lieblingsgegner an den Hardtwald. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten war der SVS daheim erfolgreicher. „Wir tun uns gegen die großen Namen der Liga leichter. Ich bin davon überzeugt, dass die Leistung gegen Hamburg keine Eintagsfliege war, im Gegenteil: Sie hat gezeigt, dass wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen können“, sagte Kulovits vor dem Duell mit Ex-Trainer Kenan Kocak.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-327510/2

