SVS-Torhüter Drewes droht nach Pokal-Krimi Pause

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bangt nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals um Stammtorhüter Patrick Drewes. Der 29-Jährige hatte sich beim 10:9 nach Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten Karlsruher SC am Mittwochabend in der Verlängerung eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen und war kurz vor Spielende ausgewechselt worden. „Er hat sich beim Abspringen entweder eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss zugezogen“, sagte SVS-Trainer Alois Schwartz. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag soll Klarheit nun bringen.

© dpa-infocom, dpa:221020-99-191158/2