Neuling SV Waldhof Mannheim ist mit einem Teilerfolg in die 3. Liga gestartet. Nach 16-jähriger Abstinenz vom Profifußball kam die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares am Sonntag beim Mitaufsteiger Chemnitzer FC zu einem leistungsgerechten 1:1 (1:0). Maurice Deville schoss die Kurpfälzer in der 22. Minute in Führung, die Gastgeber glichen durch einen Kopfball von Tobias Müller aus (55.).

Mannheim war in der ersten Spielhälfte die klar überlegene Mannschaft und erspielte sich einige gute Torchancen. Nach der Pause verlor der SVW gegen die stärker werdende Sachsen jedoch die Kontrolle über die Partie, der Chemnitzer Ausgleich war verdient.

