SV Waldhof Mannheim spielt um den Aufstieg in die 3. Liga

Der SV Waldhof Mannheim kämpft heute (14.00 Uhr/SWR) gegen das erneute Scheitern in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga. Im ausverkauften Mannheimer Carl-Benz-Stadion braucht der ehemalige Fußball-Bundesligist gegen den KFC Uerdingen einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Das Hinspiel hatte Mannheim auswärts gegen den West-Meister mit 0:1 verloren. In den vergangenen beiden Jahren waren die Mannheimer in den Aufstiegs-Playoffs an SF Lotte und dem SV Meppen gescheitert.

