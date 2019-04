Der Aufstieg des SV Waldhof Mannheim in die 3. Fußball-Liga ist vorzeitig perfekt. Waldhof gewann am Samstag das Heimspiel gegen Wormatia Worms 1:0 (1:0) und kann damit an den verbleibenden vier Spieltagen nicht mehr von Platz eins der Regionalliga Südwest verdrängt werden. Vor 14 413 ließ Timo Kern die Mannheimer jubeln (44. Minute). Waldhof ist unabhängig davon aufgestiegen, ob der Drei-Punkte-Abzug für die Fan-Ausschreitungen im Relegations-Rückspiel der vergangenen Saison gegen den KFC Uerdingen vor Gericht zurückgenommen wird.

