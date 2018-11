Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen will im Spiel bei Holstein Kiel seine Negativserie von zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg beenden. „Wir haben die Länderspielpause zu intensivem Training genutzt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir aus Kiel was mitnehmen“, sagte Trainer Uwe Koschinat zwei Tage vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Kiel.

Verzichten muss der 47-Jährige weiterhin auf Tim Knipping. Zwar stand der Verteidiger nach einem Schienbeinbruch im Mai kurz vor dem Comeback, erlitt nun jedoch im Training einen Meniskusriss. Knipping wird wie Nejmeddin Daghfous und Tim Kister, die nach Kreuzbandriss und Fußbruch im Aufbautraining sind, erst nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen.

Offen ließ Koschinat die Torwartfrage. Er habe zwar eine Entscheidung getroffen, wer in Kiel zwischen den Pfosten stehe, wolle sie aber noch nicht mitteilen, erklärte er. Neuzugang Niklas Lomb, der vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ausgeliehen ist, hatte Stammkeeper Marcel Schuhen nach dem zweiten Spieltag abgelöst. Seitdem war er die Nummer eins, auch weil Schuhen wegen einer Syndesmose-Verletzung lange ausfiel. Nun kündigte Koschinat an, dass Schuhen in Kiel zumindest wieder im Kader steht.

