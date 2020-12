SV Sandhausen weiter im Abstiegskampf: 0:3 gegen Fürth

Von Schwäbische Zeitung

Der Landkreis Sigmaringen treibt seine Planungen für das Kreisimpfzentrum in Hohentengen mit Hochdruck voran. Das Landratsamt startet einen großen Aufruf, um Personal für das Impfzentrum zu finden. Der Landkreis wird die Koordination, den Aufbau und die Organisation vor Ort übernehmen. Rolf Vögtle koordiniert als Erster Landesbeamter alles rund um die Einrichtung, die nach Vorstellungen des Landes bereits am 15. Januar in Betrieb gehen soll. In einer Pressemitteilung nennt das Landratsamt die wichtigsten Fakten.