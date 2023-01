SV Sandhausen verleiht Schwab bis Saisonende nach Trier

Abwehrspieler Vincent Schwab wechselt auf Leihbasis vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zu Eintracht Trier. Nach dieser Saison kehrt der 19-Jährige vom Regionalligisten dann wieder zurück zum SVS, wie der Club am Montagabend mitteilte. „Vincent hat sich in der Hinrunde im Profitraining sehr gut eingefunden und die gesteckten Ziele erreicht. Der nächste Schritt ist jetzt, ihn in den Spielbetrieb zu bringen“, sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Bisher hat Schwab noch kein Pflichtspiel bei den Profis absolviert.

Clubmitteilung

© dpa-infocom, dpa:230116-99-242044/2