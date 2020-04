Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Rick Wulle verlängert. Der Kontrakt des 25-Jährigen wäre zum 30. Juni 2020 ausgelaufen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Zudem wird das 20 Jahre alte Torhüter-Talent Benedikt Grawe aus der Oberliga-Mannschaft in den Profi-Kader rücken, so dass der SVS mit vier Torhütern in die kommende Saison gehen wird. Neben Stammtorhüter Martin Fraisl steht auch noch Philipp Heerwagen im Kader.

