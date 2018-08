SV Sandhausen startet mit Auswärtsspiel in Zweitliga-Saison

Mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth startet der SV Sandhausen heute in seine siebte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Kader der Kurpfälzer stehen zwölf Neuzugänge. Trainer Kenan Kocak will seine Startelf daher bis kurz vor der Partie geheim halten. Der überregional bekannteste Profi des Teams ist der Isländer Rurik Gislason, der während der Weltmeisterschaft in Russland zum Social-Media-Star wurde.

Sandhausen muss in Fürth neben dem langzeitverletzten Tim Knipping (Unterschenkelbruch) auch auf die angeschlagenen Offensivkräfte Andrew Wooten, Korbinian Vollmann und Nejmeddin Daghfous verzichten. Die vergangene Spielzeit hatte der Verein als Tabellenelfter beendet.

