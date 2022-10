SV Sandhausen holt Torwart Königsmann

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Timo Königsmann als weiteren Torwart verpflichtet. Der 25-Jährige spielte bis zum Sommer für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim und hielt sich seitdem in Sandhausen fit. Der Verein reagiere damit auf den Ausfall von Stammtorhüter Patrick Drewes und von Benedikt Grawe, teilte der SVS am Freitag mit. Gegen Jahn Regensburg wird am Samstag (13.00 Uhr/Sky) voraussichtlich Ersatzkeeper Nikolai Rehnen im Tor stehen. Er war am Mittwoch im DFB-Pokal beim 8:7 im Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten Karlsruher SC in der Verlängerung für Drewes eingewechselt worden. Drewes hatte sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

