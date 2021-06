SV Sandhausen holt Lauterns Mittelfeldspieler Sickinger

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Mittelfeldspieler Carlo Sickinger verpflichtet. Der Defensivspezialist kommt vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an den Hardtwald, wie der SVS am Dienstag mitteilte. „Mit seinen aktuell 23 Jahren war er bereits Führungsspieler in Kaiserslautern, zeitweise sogar Kapitän, und das unterstreicht welche Qualitäten der Spieler auf und neben dem Platz hat“, sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Wie lange Sickingers Vertrag läuft, teilte der SVS nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-910013/3

