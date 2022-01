SV Sandhausen gibt beim FC Basel 1:0-Führung aus der Hand

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung verloren. Der badische Tabellen-16. unterlag am Samstag beim Schweizer Erstligisten FC Basel mit 1:3 (1:1). Vor leeren Rängen erzielte Pascal Testroet nach einem missglückten Klärungsversuch die Führung für die Gäste (18.), ehe Arthur Cabral (36.), Matias Palacios (55./Elfmeter) und Zsombor Gruber (66.) die Partie drehten. Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres bestreitet der SVS am 16. Januar daheim gegen den SSV Jahn Regensburg.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-636987/2

Kader SV Sandhausen