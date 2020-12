Susanne Strigel steht Opfern und Zeugen vor Gericht bei

Du hast ihn doch bis vor Kurzem jeden Tag gesehen. Fünf Jahre lang. Und jetzt wirst du ihn halt wiedersehen – nur eben vor Gericht. Es wird sein wie immer.

Mit diesen Gedanken versuchte sich Maria H. zu beruhigen, kurz bevor sie auf jenen Mann traf, der sie im Alter von 13 Jahren von ihrer Familie weglockte, mit ihr in den Untergrund flüchtete und sie mehrfach sexuell missbrauchte. Jahrelang fehlte von dem 40 Jahre älteren Bernhard H. aus Blomberg in der Nähe von Paderborn und der Minderjährigen aus Freiburg jede Spur. Kriminalpolizei und Interpol fahndeten in ganz Europa nach ihnen. Dann, in einer Augustnacht vor zwei Jahren, steht Maria plötzlich vor der Tür ihrer Mutter. Fünf Jahre war sie verschwunden. Die italienische Polizei nimmt Bernhard H. wenige Tage später in der sizilianischen Stadt Licata fest.

Bis zum Prozess gegen ihn vergehen acht Monate. Bernhard H. ist angeklagt wegen Kindesentzugs und sexuellen Missbrauchs. Zum Prozessauftakt reisen Journalisten aus der ganzen Republik an. Um einen der ungewöhnlichsten Vermisstenfälle der Republik zu verfolgen.

Die junge Frau denkt, sie sei gewappnet. Doch am Tag des Prozessauftakts kommt alles anders. Als Bernhard H. in Handschellen den Gerichtssaal betritt, zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg. Ihr wird klar, sie ist jetzt die andere Seite. Eine surreale Situation.

Doch Maria ist nicht allein. Eine Frau steht ihr zur Seite. Ihr Name ist Susanne Strigel. Sie hat rotbraune Haare, blaue Augen und strahlt eine ruhige Zuversicht aus. Sie arbeitet als psychosoziale Prozessbegleiterin in Freiburg. Ihr Job ist es, Opfer, die als Zeugen aussagen, während der Hauptverhandlung zu stärken. Sie arbeitet für „Wildwasser“, eine Beratungsstelle für Mädchen und Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben.

Drei Monate später. Septembersonne strahlt durch das Fenster. Das Beratungszimmer ist in helles Licht getaucht. Auf dem Sofa sitzt Maria. Auf dem Schreibtischstuhl gegenüber Susanne Strigel.

„Unser Ziel ist, unsere Zeuginnen im Strafverfahren zu entlasten“, sagt Susanne Strigel bei dem Treffen in ihrem Büro. Die Betroffenen sollen nicht zum zweiten Mal Opfer werden. So steht es auch im eigenständigen Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung. Maria sagt: „Ohne Frau Strigel hätte ich es nicht geschafft.“

Während des Gesprächs schaut Maria immer wieder über den Tisch zu jener Frau, die ihr bei der Hauptverhandlung gegen Bernhard H. nicht von der Seite gewichen ist. Als Prozessbegleiterin bereitet sie Opfer sexueller Gewalt auf den Gerichtsprozess vor. Oft sitzen auch Kinder und Jugendliche vor ihr. Sie erklärt ihnen den Ablauf des Strafverfahrens, begleitet sie zu den Vernehmungen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht und klärt sie über ihre Pflichten und Rechte auf.

Die psychosoziale Prozessbegleitung in der heutigen Form ist ein junges Phänomen, doch die Wurzeln der Zeugenbegleitung reichen weit zurück. Sie entstand in einem für Deutschland historisch einschneidenden Moment: dem Beginn des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt.

211 Auschwitz-Überlebende aus verschiedenen Nationen reisen im Dezember 1963 in die Mainmetropole, wo der Prozess im Saal des Stadtparlaments beginnt. Zwei Frauen begleiten die Zeugen während der Verhandlungstage: Sie heißen Emmi Bonhoeffer und Ursula Wirth. Nach dem Prozess endet ihre Aufgabe, aber der Grundstein für die Zeugenbetreuung ist gelegt. Auch wenn es noch viele Jahre dauern wird, bis der deutsche Staat erkennt, dass Opfer schwerer Straftaten mehr sind als nur lebende Beweismittel.

Traditionell drehten sich Prozesse in Deutschland um die Angeklagten und deren Taten. Im Gegensatz dazu interessierten Opfer nur dann, wenn sie als Zeugen aussagten. Als solche galten sie lange Zeit entweder als brauchbar oder unbrauchbar – je nachdem wie glaubwürdig und plausibel die Aussage ausfiel.

Das änderte sich nachhaltig am 1. Januar 2017. Seit diesem Tag dürfen Minderjährige und besonders schutzbedürftige erwachsene Opfer von schweren Sexual- und Gewaltstraftaten kostenlos psychosoziale Prozessbegleitung in Anspruch nehmen.

Die Rolle der Prozessbegleiter ist klar umrissen: Sie sind zur Neutralität gegenüber dem Strafverfahren verpflichtet. Das heißt, das Gericht darf sie im Extremfall auch als Zeuge vernehmen. Das bedeutet für Menschen wie Susanne Strigel, dass sie ihre Klienten nicht rechtlich beraten dürfen – wie beispielsweise ein Anwalt. Auch mit Therapeuten darf man Prozessbegleiter nicht verwechseln. Die Justiz akzeptiert Prozessbegleitung nur, wenn inhaltliche Suggestionen durch Gespräche und Sachverhalte ausgeschlossen werden können.

Im Fall Marias hat das Gericht Strigel als Prozessbegleiterin beigeordnet. Sie ahnt früh, welche Wucht die Begegnung mit Bernhard H. – dem Täter – vor Gericht entfalten wird. Maria unterschätzt es.

Die junge Frau entscheidet, die gesamte Hauptverhandlung über anwesend zu sein. „Ich habe mir mehr zugetraut, als alle für gut hielten“, sagt Maria. Sie will wissen, wie Bernhard H. ihr Leben im Untergrund und den sexuellen Missbrauch vor Gericht darstellt.

Bernhard H. sagt aus, beschönigt, verharmlost und verteidigt sich. „Ich habe nicht geglaubt, dass es so schlimm werden würde, ihm zuzuhören“, sagt Maria.

In der Hauptverhandlung klebt auf dem Aktenordner, mit dem er sein Gesicht vor den Kameras schützt, zu Beginn des Prozesses ein Bild, auf dem zwei Hände ein Herz bilden. Im Laufe der Verhandlung tauscht er es aus gegen ein Bild, das mit Tränen bemalt ist.

Susanne Strigel hat schon oft erlebt, wie Täter versuchen, die Betroffenen bis in den Gerichtssaal zu beeinflussen und zu manipulieren. „Oft fühlen sich die Jugendlichen verantwortlich dafür, dass die ehemalige Vertrauensperson eine Strafe kriegt“, sagt sie. Diese Schwachstelle nutzen die Täter oft aus.

Die meisten Gewalt- und Sexualstraftaten geschehen im sogenannten sozialen Nahbereich. Die jungen Zeugen belasten oft nicht irgendjemanden, sondern den eigenen Vater, den Stiefvater, den Onkel, einen engen Familienfreund oder wie im Fall Marias einen Erwachsenen, der sich ihr Vertrauen erschlichen hatte.

Manche Betroffenen sind so traumatisiert, dass es ihnen schwerfällt, überhaupt wieder Menschen zu vertrauen. Um diesen Menschen Vertrauen und Stabilität zu vermitteln, setzen manche Städte mittlerweile sogar Therapiehunde ein. In Stuttgart können sich junge Zeugen von dem Golden Retriever „Watson“ während des Strafverfahrens begleiten lassen. Gerade Kinder hilft seine Präsenz enorm.

Ein zweites Treffen mit Maria – ein Jahr später im September. 14 Monate liegt das Urteil zwischenzeitlich zurück. Auf einer Bank im Freiburger Stadtteil Wiehre sagt sie: „Es ist ihm gelungen, mir einzureden, dass ich schuld bin an der ganzen Situation.“ Ihn vor Gericht zu erleben, habe ihre Sicht auf ihn verändert.

„Mir klarzumachen, dass das alles nur ’ne Show war …“, sagt sie und bricht ab.

Susanne Strigel erlebt regelmäßig, dass die Kinder und Jugendlichen mit Schuldgefühlen kämpfen: Warum habe ich nicht früher gemerkt, was passiert? Warum habe ich so einem Menschen vertraut?

Maria kennt das. Viele Menschen rieten ihr, sich nicht verantwortlich zu fühlen. „Aber das ist, wie wenn jemand zur dir sagt: Sei nicht traurig. Und du so: Okay, dann bin ich eben nicht traurig.“

Susanne Strigel stärkt die Kinder und Jugendlichen vor dem Prozess, indem sie ihnen Raum gibt für diese Gefühle. Sie versteht ihre Zerrissenheit und lässt sie stehen. Die Zweifel, das Hadern mit sich selbst.

Kinder stellten sich oft die Frage: Ist es überhaupt schlimm genug, was ich erlebt habe? Diese Zweifel vor der Aussage könnten viele Außenstehende nicht nachvollziehen.

Was es heißt, vor Gericht Schläge, Würgeversuche oder die eigene Vergewaltigung zu schildern, lässt sich nur erahnen. Zudem hat die Aussage ganz unmittelbare Folgen für das Leben der Jugendlichen. Oft diktiert sie die künftigen Lebensbedingungen.

Manche Kinder verlieren ihr familiäres Umfeld durch die Aussage, weil der Täter der Vater ist und die Mutter Mitwisserin war. Manche müssen damit rechnen, dass der Täter bald in die Familie zurückkehrt und sie damit leben müssen, gegen ihn ausgesagt zu haben. Oft manipulieren Täter die Kinder in der Hoffnung, die Aussage zu verhindern oder sie weniger belastend ausfallen zu lassen.

„Diese Kinder sind es leider oft gewohnt, dass andere über ihre Köpfe hinwegentscheiden und ihre Bedürfnisse ignorieren“, sagt Frau Strigel. Um zu verhindern, dass sich diese Erfahrung während des Strafverfahrens wiederholt, bietet sie praktische Hilfe an, indem sie den Jugendlichen ihre Rolle vor Gericht erklärt.

Um das zu verdeutlichen, spielt sie schon auch mal die Situation vor Gericht mit Playmobil nach. In ihrem Büro steht ein kleiner improvisierter Gerichtssaal in der Größe eines Puppenhauses. Hier gibt es Mini-Staatsanwältinnen, Richter, Nebenklagevertreter – die alle so positioniert sind wie später vor Gericht. Wenn es möglich ist, besucht sie mit den Jugendlichen davor den Gerichtssaal, in dem es wahrscheinlich zur Hauptverhandlung kommt. Zudem erklärt sie den Fachjargon.

„Sagt der Richter beispielsweise: Ich halte Ihnen aus der Akte vor, heißt das: Ich lese Ihnen aus der Akte vor. Nicht: Ich mache Ihnen Vorhaltungen.“ Es sind die kleinen Hinweise, die den Jugendlichen helfen und ein Stück Kontrolle in dieser Ausnahmesituation zurückgeben.

Maria fühlt sich vorbereitet, als der Tag X sich nähert. Aber sie unterschätzt die Heftigkeit ihrer Gefühle. Sie spricht immer schneller, atmet immer weniger. „Und dann bin ich einfach nicht mehr aus der Situation rausgekommen“, sagt sie. Gerade in solchen Momenten brauchen die Zeugen die Prozessbegleiter am meisten.

Susanne Strigel sitzt daneben und sagt mit ihrer nüchternen Stimme: „Es gab Momente in ihrer Aussage, wo ich zum Richter sagen musste: Sie braucht jetzt eine Pause.“

Maria und sie verlassen den Gerichtssaal. Strigel geht ein paar Schritte mit ihr, bis sie wieder stark genug ist, ihre Aussage fortzusetzen. Während der kompletten Aussage sitzt Bernhard H. nur wenige Meter neben ihr.

Auch eine Video-Aussage wäre sicherlich zugelassen worden, aber Maria wollte im gleichen Gerichtssaal aussagen: „Ich habe mir gesagt: Wenn ich die Kraft habe, ohne irgendwelchen Schutz dazwischen die Aussage zu machen, dann habe ich es wirklich geschafft. Dann war ich stark genug, das hinter mich zu bringen.“

Im Juli 2019 verurteilt das Landgericht Freiburg Bernhard H. zu sechs Jahren Haft wegen Kindesentziehung und sexuellen Missbrauchs in 108 Fällen.

Es ist vorbei – zumindest für die Institutionen ist die Sache gelaufen. Aber für die Zeugen ist es nur ein Schritt in einem sehr langen Prozess. Dennoch: „Die Anerkennung der Gesellschaft zu haben, dass er der Schuldige ist und nicht ich ... das hat mir viel bedeutet“, sagt Maria.

Bernhard H. sitzt jetzt in Offenburg im Gefängnis. 60 Kilometer entfernt. „Ich hoffe nicht, dass er nach seiner Haftstrafe wieder mit mir Kontakt aufnimmt“, sagt sie.

Aber falls er es doch versuchen sollte, weiß sie, an wen sie sich wenden wird.

Frau Strigel.

Prozessbegleiter

Psychosoziale Prozessbegleiter stehen besonders schutzbedürftigen Verletzten im Strafverfahren zur Seite. Aktuell arbeiten rund 65 Prozessbegleiter und Prozessbegleiterinnen in Baden-Württemberg. Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung hat seit dem 1. Januar 2017 in Deutschland grundsätzlich jeder Mensch, der in einem Rechtsgut verletzt wurde. Dazu gehören beispielsweise: körperliche Unversehrtheit, sexuelle Selbstbestimmung und Menschenwürde.

Das Gericht kann Prozessbegleiter beiordnen. In manchen Fällen muss es das sogar – beispielsweise bei minderjährigen Zeugen. Bei besonders schutzbedürftigen Erwachsenen ist es ebenfalls möglich. In beiden Fällen übernimmt die Kosten der Justizhaushalt des jeweiligen Bundeslandes. In allen anderen Fällen sind die Kosten von den Verletzten selbst zu zahlen. Das kostet mit Vorverfahren und Hauptverhandlung knapp 1000 Euro.