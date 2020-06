Supermarkt-Erpresser erneut zu langer Haftstrafe verurteilt

Von Schwäbische Zeitung

Auf der A96 stehen in und ab der kommenden Woche in zweierlei Hinsicht Wartungs- beziehungsweise Instandsetzungsarbeiten an. Laut Regierungspräsidium (RP) Tübingen sind davon der Tunnel Herfatz und drei Brücken zwischen Wangen und Leutkirch.

Im Tunnel stehen eine turnusgemäße Wartung zu verkehrstechnischen Anlagen an. Dazu zählen die Lichtsignalanlagen, die Schranken, die Tunnelbeleuchtung sowie die Leiteinrichtungen. Ebenfalls geprüft werden die Tunnelfunkanlage, die Video- und Prozessleittechnik und die elektroakustischen ...