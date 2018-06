Suizidneigung bei Jugendlichen in Baden-Württemberg hoch

Jeder dritte Jugendliche in Baden-Württemberg hat einer Studie zufolge schon einmal an Selbstmord gedacht. Rein rechnerisch hätten in jeder Schulklasse ein bis zwei junge Menschen bereits einen Suizidversuch unternommen, hieß es in einer am Donnerstag in Stuttgart präsentierten Untersuchung der Uniklinik Ulm. Etwa ein Drittel der 15-Jährigen habe sich zumindest einmal absichtlich selbst verletzt, vier Prozent täten dies häufiger.

Um dem Trend entgegenzuwirken, hat die Baden-Württemberg Stiftung das Projekt „Schulen stark machen gegen Suizidalität“ ins Leben gerufen, das bei einer Tagung für Lehrer vorgestellt wurde. Diese sollen damit lernen, wie sie mit gefährdeten Schüler umgehen können.

Baden-Württemberg Stiftung

Internet-Plattform der Projekts