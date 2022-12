Südzucker peilt auch im kommenden Geschäftsjahr Zuwächse an

Der Südzucker-Konzern geht nach einem guten Lauf in diesem Geschäftsjahr auch für das kommende Jahr von steigenden Gewinnen aus. Im nächsten Geschäftsjahr 2023/24 (1. März 2023 bis 29. Februar 2024) erwartet das Unternehmen einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro, wie Südzucker am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Das ist mehr als für dieses Jahr zuletzt mit 890 bis 990 Millionen Euro erwartet. Der Umsatz soll nach den für dieses Jahr eingeplanten 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro ebenfalls weiter steigen.

Den Annahmen liege zugrunde, dass sich die Energieversorgung stabilisiert und Südzucker weiter von den noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs abgesicherten Energiepreisen profitieren kann, hieß es. Daneben gehen die Mannheimer im Segment Zucker von einer Bestätigung des EU-Zuckerpreisniveaus auch für das Zuckerwirtschaftsjahr 2023/24 (Oktober 2023 bis September 2024) aus.

Das Unternehmen hat wegen der für die Tochter Cropenergies günstigen hohen Bioethanolpreise und dem wieder auflebenden Zuckergeschäft einen Lauf - für das aktuelle Geschäftsjahr hatte das Management die Prognosen mehrfach angehoben.

© dpa-infocom, dpa:221215-99-916644/2