Südwestmetall setzt auf Einigungsversuch am Donnerstag

Bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie wollen die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall am Donnerstag eine Einigung hinkriegen. „Wir sind immer an einer konstruktiven Lösung interessiert und daher am Donnerstag auch auf einen Einigungsversuch vorbereitet“, sagte Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Verhandlungen werden am Donnerstagnachmittag in Ludwigsburg fortgeführt.

„Klar ist, dass die IG Metall umso größere Zahlen sehen will, je länger der Tarifvertrag gelten soll“, sagte Dick weiter. Da gebe es für die Betriebe aber eine klare Schmerzgrenze bei den jährlichen sowie dauerhaften Kostenbelastungen. Ein mögliches Tarifergebnis müsse auch Rücksicht auf die unterschiedliche Situation in den Firmen nehmen. „Für Unternehmen, denen es jetzt schon schlecht geht, brauchen wir zwingend ausreichende Entlastungsmöglichkeiten.“

Zuvor hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann angedeutet, dass er für die Verhandlungen am Donnerstag in Ludwigsburg gute Chancen auf einen Pilot-Tarifabschluss sehe. In den vergangenen Tagen habe man mit den Arbeitgebern sondiert und eine Absprungbasis geschaffen, sagte der Gewerkschafter am Dienstag der dpa. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft hatte am Montagabend grünes Licht für einen Pilotabschluss im Bezirk Baden-Württemberg gegeben.

Die IG Metall war mit einer Forderung nach acht Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von zwölf Monaten in die Gespräche gegangen. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3000 Euro netto sowie eine nicht näher bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Das sei ein substanzielles Angebot, sagte Dick. „Hier muss sich die IG Metall nun erklären.“

