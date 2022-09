Südwesten startet Prozess zur Stärkung der Landwirtschaft

Bauern leiden unter dem Klimawandel, unter dem Preisdruck für ihre Erzeugnisse, sollen aber immer mehr Vorgaben für Natur- und Tierschutz erfüllen. „Wir können es uns nicht leisten, dass ein Landwirt nach dem anderen aufgibt“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart zum Auftakt des Strategiedialogs Landwirtschaft.

Das Gesprächsformat, in dem neben Politik auch Verbraucher, Landwirte, Naturschützer und der Lebensmitteleinzelhandel eingebunden sind, soll in fünf Arbeitsgruppen bis zum Sommer 2024 hierzu Lösungen entwickeln. Denn, so Kretschmann: „Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag.“ Gemeinsam mit Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels unterzeichnete er eine Absichtserklärung zur Stärkung regionaler Erzeugnisse. Obwohl Agrarpolitik in erster Linie von der EU und dem Bund vorgegeben werde, sei der Strategiedialog ein „Versprechen, dass wir die Spielräume, die wir im Land haben, nutzen“.

Landwirtschaft stark systemrelevant

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) sprach von der Landwirtschaft als Branche, die wie kaum eine andere systemrelevant sei. Der kooperative Ansatz in Baden-Württemberg sei auch beispielhaft für den Bund. Dass dies funktionieren könne, habe schon das Ringen um das Biodiversitätsstärkungsgesetz im Land gezeigt. Die Landesregierung hatte 2019 ein Volksbegehren „Rettet die Biene!“ dadurch abgewendet, dass sie Naturschützer und Landwirte an einen Tisch brachte und gemeinsam Lösungen erarbeitete. Seit 2020 ist dadurch gesetzlich geregelt, dass im Land bis 2030 der Anteil an Bio-Landwirtschaft auf 30 bis 40 Prozent steigen und der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln um 40 bis 50 Prozent sinken sollen.