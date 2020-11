Eine 31-Jährige Frau ist am Montag vor dem Amtsgericht Tettnang gestanden. Sie räumte ein, vier 100-Euro-Scheine gedruckt und in Umlauf gebracht zu haben.

Während sie damit zweimal im Kaufland im Bodenseezentrum an aufmerksamen Kassiererinnen scheiterte, bezahlte sie damit erfolgreich eine Busfahrt von Ravensburg nach Friedrichshafen, außerdem wechselte ihr ein Taxifahrer am Häfler Stadtbahnhof den falschen Hunderter in lauter echte Euros.