Südwest-Regierung glänzt weder beim Sparen noch beim Klimaschutz

Die Ausgaben zum Abfedern der Corona-Pandemie haben in Baden-Württemberg zu klammen Kassen geführt. Das erklären die Kassenprüfer vom Landesrechnungshof bei der Vorstellung ihrer Denkschrift 2022 am Montag in Stuttgart.

Mittelfristig klaffe im Landeshaushalt noch ein Loch von 5,4 Milliarden Euro. „Für den Doppelhaushalt 2023/2024 müssen daher die konsequente Einhaltung der Schuldenbremse und eine restriktive Ausgabenpolitik handlungsleitend sein“, heißt es in dem Bericht.

Mit ihrer Denkschrift zeigen die Prüfer jedes Jahr, wo sie besondere Verschwendung von Steuergeldern sehen und wo es aus ihrer Sicht dringenden Handlungsbedarf gibt. So kritisierte der Rechnungshof dieses Mal die Landesregierung dafür, ihrem selbst gesteckten Ziel, beim Klimaschutz Vorreiter zu sein, nicht gerecht zu werden.

Sanierung landeseigener Gebäude zu langsam

Als Vorbild für andere Bereiche will das Land seine Verwaltung bis 2030 klimaneutral ausrichten. Es seien auch schon Gebäude saniert und gedämmt worden. „Allerdings reichen die Anstrengungen nicht aus, um das Ziel der Treibhausgas-Neutralität in acht Jahren zu erreichen.“

Zwar sei der Strom- und Wärmeverbrauch in landeseigenen Gebäuden zwischen 2010 und 2019 um fünf beziehungsweise sechs Prozent gesunken. Knapp 200 Gebäude habe die Behörde hierfür untersucht. „Gleichwohl genügen die Fortschritte nicht ansatzweise zur Erreichung der angestrebten Klimaschutzziele 2030“, heißt es im Bericht. Vor allem die Gebäudetechnik müsse energetisch saniert werden.