Verkehrsminister Hermann kritisiert Tankrabatt und gibt Autofahrern einen Rat

Nach Ende des Tankrabatts hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Mineralölkonzernen vorgeworfen, auf Kosten der Autofahrer "Reibach" zu machen. Kaum ist der Rabatt weg, geben die Konzerne die Steigerung eins zu eins an die Autofahrer weiter und mache noch mehr Reibach.", sagte Hermann der "Schwäbischen Zeitung". Dagegen habe es bei Einführung der Preissenkungen ab dem 1. Juli "ewig gedauert", bis diese die Tankkunden erreicht hätten.

Am 1. Juli war die Energiesteuer auf Kraftstoffe vorübergehend gesenkt worden, diese Maßnahme lief am Donnerstag aus. Danach stiegen die Preise für Superbenzin der Sorte E10 um rund 25 Cent pro Liter. Das geht aus einer Einschätzung des ADAC hervor.

"Angesichts voller Tanks an den Tankstellen, die bis gestern zu niedrigen Steuersätzen befüllt wurden, ist das in keiner Weise zu rechtfertigen", sagte ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborgh.

Hermann hält den Tankrabatt für verfehlt. "Das ist ein Beispiel dafür, wie man Geld verbrennen kann. Man wollte den Autofahrern helfen, hat aber den Ölkonzernen geholfen. Die erzielten ohnehin schon hohe Renditen. Es dauert lange, bis sie die Senkungen an die Kunden weitergegeben haben. Außerdem haben wir mit dem Rabatt einen fossilen Brennstoff subventioniert, von dem wir aus ökologischen Gründen wegmüssen – aber auch um nicht abhängig zu sein von Staaten wie Russland."

06.07.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen), Verkehrsminister von Baden-Württemberg. (zu dpa: Verkehrsminister Hermann rüttelt an Schuldenbremse) (Foto: Marijan Murat)

Herrmann: Autofahrer sollen Fahrstil ändern

Der Grünen-Politiker empfiehlt Bürgern, ihren Fahrstil zu ändern, um Sprit zu sparen. "Zunächst mal werden die hohen Spritpreise hoffentlich dazu führen, dass viele Menschen spritsparend fahren. Wenn ich sehe, wie mancher mit Vollgas an die rote Ampel heranfährt, bei Grün abartig beschleunigt oder auf der Autobahn aufs Gas drückt und rast, dann kann ich manchmal kaum glauben, dass Sprit teuer ist. Da sind bei einigen schon ein, zwei Liter pro 100 Kilometer Einsparung allein wegen des Fahrstils drin."

Außerdem hoffe er, dass mehr Menschen auf E-Autos umstiegen - die Industrie müsse günstigere Modelle anbieten. Menschen mit wenig Einkommen sei mehr durch gezielte Unterstützung wie ein Energiegeld geholfen.

"Ich bin sehr für einen starken, solidarischen Staat. Deswegen hatte ich von Anfang an ein anderes Modell vorgeschlagen: Ein Mobiltätsgeld für Bedürftige, Bezieher von Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder anderen Sozialleistungen. Das wären etwa 20 Prozent der Haushalte. Die hätten dann schauen können, wofür sie das ausgeben. Das halte ich für sinnvoller: Davon profitieren jene, die Unterstützung am dringendsten brauchen", so Hermann.

Ende des 9-Euro-Tickets: FDP will Vorschläge von Ländern

Ebenfalls am Donnerstag lief das reduzierte Nahverkehrsticket aus. Bei der Nachfolge für das 9-Euro-Tickets Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) jetzt auf zügige Klärungen mit den Ländern.

Erklärtes Ziel: ein dauerhaft attraktives und finanzierbares Angebot für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Ob ein neues Ticket dann womöglich für 29, 49 oder 69 Euro kommen könnte, soll dabei aber erst ganz am Ende festgezurrt werden.

Herrmann attackiert Wissing

Dazu sagte Südwest-Minister Hermann: "Mich ärgert, dass der Bundesminister ständig Vorschläge von den Ländern fordert, aber selbst nicht liefert. Und wenn er uns vorwirft, dass wir Länder nur jammern und kein eigenes Geld in den ÖPNV stecken, dann schließt er offenbar aus seiner Zeit als Landesverkehrsminister auf alle anderen Minister in den Ländern. Das Land Baden-Württemberg wie andere Länder fördern den ÖPNV mit erheblichen Landesmitteln. Uns steht eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNV aus gemeinsamen Steuern zu, so steht es im Grundgesetz. Wir jammern nicht, sondern weisen nur auf einen Rechtsanspruch hin."

Günstige, attraktive Tarife seien wichtig. Aber es brauche vor allem mehr Geld vom Bund für Bus und Bahn. "Wir haben ja in den vergangenen Monaten gesehen, dass der ÖPNV wegen der Nachfrage durch das 9-Euro-Ticket an seine Leistungsgrenzen gekommen ist. Die Züge waren überfüllt, verspätet oder fielen aus. Wir Bundesländer sind uns deshalb einig: Es braucht dringend eine bessere Grundfinanzierung des ÖPNV durch mehr Regionalisierungsmittel, die nach Grundgesetz den Ländern für ÖPNV zur Verfügung gestellt werden müssen, bevor wir wieder über billige Tickets reden."