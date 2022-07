Minister Strobl fürchtet Insolvenz vieler Stadtwerke – Bund soll helfen

Große Energieunternehmen, die in Schieflage geraten, will der Bund retten. Am Mittwoch etwa konkretisierten sich die Pläne, die Kredite für den Energiekonzern Uniper von zwei auf acht Milliarden Euro zu erhöhen und sich, ähnlich wie bei der Lufthansa-Rettung, am Unternehmen zu beteiligen – mit 30 Prozent, wie das „Handelsblatt“ berichtet.

Die gesetzliche Grundlage hierfür gibt es seit vergangener Woche. Dasselbe fordert Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) auch für die Stadtwerke der Kommunen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, fordert er, die kommunalen Energieversorger ebenfalls unter den Schutzschirm des Bundes zu nehmen.

Strobl fordert: "Stadtwerke müssen unter den Schutzschirm"

In seinem Brief zeichnet Strobl ein düsteres Bild. „Die extrem hohen Beschaffungskosten für Gas und mögliche Zahlungsausfälle von Kunden können und werden zu finanziellen Schieflagen der Stadtwerke führen“, erklärt er. „Strukturelle Schäden und langfristige Folgen für die Versorgungssicherheit wären die Folgen und dies noch bevor eine Gasmangellage eintritt!“ Der Bund mache es sich zu leicht, wenn er die Stadtwerke an die Kommunen und Länder verweist.

Es sei nicht nachvollziehbar, schreibt Strobl, wenn der Bund einerseits klamme Städte und Gemeinden mit Altschulden stütze, aber andererseits Kommunen „sehenden Auges in enorme Schulden zur Rettung ihrer Stadtwerke treibt“. Sein Appell an Habeck: „Die Stadtwerke müssen unter den Schutzschirm des Bundes genommen werden.“ Sie bräuchten Liquiditätshilfen und Zuschüsse.

Strobl ist nicht der erste, der diese Forderung erhebt. Am Dienstag hatte sich sein Parteifreund Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, entsprechend geäußert. Auch der Deutsche Städtetag pocht schon lange darauf. Es gibt sogar einen Beschluss des Bundesrats mit eben dieser Forderung. Das Problem: Wenn Stadtwerke Erdgas zu immer höheren Preisen einkaufen müssen, können sie die Zusatzkosten entweder auf die Verbraucher umlegen, was laut Städtetagspräsident Helmut Dedy viele Haushalte zu überfordern drohe. Oder die Energieversorger geben die Kosten nicht und nur zum Teil weiter, mit der Folge, dass sie selbst in eine finanzielle Schieflage geraten können.

Abschaltungen und Insolvenz drohen

„Minister Strobl hat absolut recht“, erklärt auch Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführende Vorständin des Städtetags im Südwesten. Dieselbe Forderung habe sie jüngst gegenüber Habecks parlamentarischer Staatssekretärin Franziska Brantner und deren Amtskollegen aus dem Finanzministerium, Florian Toncar, erhoben.

„Wenn die Stadtwerke nicht die hohen Gaspreise weitergeben können, droht ihnen die Insolvenz. Geben sie die Preise weiter, droht den weniger leistungsfähigen Haushalten eine Abschaltung.“ Auch Steffen Jäger, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, pocht auf eine Stabilisierung der Stadtwerke im Bedarfsfall. „Daher unterstützen wir das Land in seiner Haltung, dass kurzfristig ein Schutzschirm über die komplette energiewirtschaftliche Lieferkette vom Import über Zwischenhändler bis hin zu den Stadt- und Gemeindewerken vor Ort geschaffen werden muss“, sagt er.

Auch Habecks Parteifreunde im Stuttgarter Landtag, mit denen Strobls CDU regiert, messen den Stadtwerken einen „systemrelevanten Beitrag zur Versorgungssicherheit“ bei, wie der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Markus Rösler, erklärt. „Wir müssen aber einen Flickenteppich an Maßnahmen in Deutschland vermeiden.“ Er plädiert deshalb dafür, dass Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und die Energieversorger schnell gemeinsam Kriterien für den Mangelfall erarbeiten. „Ich bin zuversichtlich, dass der Bund in dieser herausfordernden Situation die richtigen Prioritäten setzt und weiterhin setzen wird“, so Rösler.

Kein Kommentar von Habeck

Mit dem Staatsministerium in Baden-Württemberg habe Strobl den Brief nicht vorab abgestimmt, erklärt ein Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sagt: „Wir prüfen das.“

Ein Sprecher Habecks äußert sich zu Strobls Schreiben auf Anfrage nicht. „Briefe des Ministers kommentieren wir nicht“, erklärt er. „Die Inhalte richten sich an die Adressaten und nicht an die Öffentlichkeit.“ Grundsätzlich seien Stabilisierungsmaßnahmen zugunsten von Stadtwerken aber durchaus möglich, schreibt er mit Verweis auf das Energiestabilisierungsgesetz und auf die Bundeshaushaltsordnung. Letztere sieht Finanzhilfen nur dann vor, wenn „ein wichtiges Interesse des Bundes“ bestehe und „sich der vom Bund angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt“.