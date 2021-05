Südwest-Grüne stimmen Koalition mit CDU zu

Die Grünen in Baden-Württemberg haben dem Koalitionsvertrag mit der CDU mit großer Mehrheit zugestimmt. Beim digitalen Landesparteitag am Samstag votierten 188 Delegierte mit Ja, 23 mit Nein, und 9 enthielten sich. Wenn die Landes-CDU an diesem Samstag ebenfalls zustimmt, kann sich der Grüne Winfried Kretschmann am Mittwoch zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Kretschmann hatte zuvor eindringlich für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. „Das ist der grünste Koalitionsvertrag aller Zeiten. Und damit meine ich nicht nur Baden-Württemberg, sondern die gesamte Republik“, sagte Kretschmann beim Parteitag in Stuttgart, der wegen Corona größtenteils virtuell stattfand. Die CDU habe sich dafür entschieden, gemeinsam mit den Grünen „das Fundament unseres Landes zu erneuern“. Das verdiene Respekt. „Dieser Erneuerungsvertrag ist grasgrün, aber nicht, weil wir die CDU geknebelt haben, sondern weil die Zeiten es erfordern.“

Bei den Grünen hatte es vor den Koalitionsverhandlungen deutlichen Widerstand gegen Kretschmanns Wunsch gegeben, erneut mit der Union zu regieren. Viele in der Partei hätten es lieber gesehen, ein Ampelbündnis mit SPD und FDP einzugehen.

In seiner Rede warb der Regierungschef um Verständnis, dass wegen des Geldmangels im Landeshaushalt nicht sofort alle Vorhaben umsetzbar seien. „Wir müssen genau unterscheiden zwischen Dingen, die notwendig und geboten sind, um unser Land voranzubringen. Und Dingen, die zwar wünschenswert, aber derzeit nicht finanzierbar sind.“ Er sei aber zuversichtlich, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren die Steuerquellen wieder stärker sprudeln werden.

Zuletzt hatte es vor allem von Klimaschützern Kritik gegeben, dass Grün-Schwarz wegen des Haushaltsvorbehalts auch beim Klimaschutz Abstriche mache. Kretschmann sagte dazu: „Macht Euch keine Sorgen. Ich verspreche Euch: Wir werden das ehrgeizigste Klimaschutzprogramm, das wir je hatten, umsetzen.“

Dennoch gab es auch beim Landesparteitag wieder Kritik daran, dass die Koalition wegen des Geldmangels im Landesetat auch Abstriche beim Klimaschutz macht. „Es darf keinen Haushaltsvorbehalt für Klimaschutz geben“, sagte Lena Schwelling, die frühere Vorsitzende der Grünen-Jugend im Südwesten. Die Schuldenbremse biete die Möglichkeit, im Falle von Naturkatastrophen von ihr abzuweichen. „Wenn die Klimakrise keine Naturkatastrophe ist, was denn dann?“, fragte Schwelling, die als Anwärterin auf den Grünen-Landesvorsitz gehandelt wird.

Grundsätzlich lobte sie den Koalitionsvertrag mit der CDU: „Dieser Vertrag kann sich wirklich sehen lassen. Stellenweise habe ich das Gefühl, ich lese das grüne Wahlprogramm.“ Beim Klimaschutz dränge aber die Zeit. Schulden dürften nicht nur finanziell betrachtet werden. Das Land hinke bei der Digitalisierung und der Sanierung von Gebäuden hinterher. „Das müssen wir aufholen.“ Die Schulden in Sachen Klimaschutz seien „unermesslich hoch“. Dies dürfe man den nächsten Generationen nicht aufbürden. „Da schulden wir ihnen mehr als einen ausgeglichenen Haushalt.“

Der grüne Bundestagskandidat Sebastian Schäfer nimmt der CDU nicht ab, dass sie vom Klimaschutz überzeugt sei. „Wir wissen, dass wir der Union nicht vertrauen können.“ Die führenden Personen bei der CDU hätten zwar „Kreide gefressen“, seien aber noch fast dieselben wie vor fünf Jahren. Das erkenne man schon an den ersten Entscheidungen von Grün-Schwarz, wie der Schaffung eines neuen Ministeriums. Dies sei angesichts des Haushaltsvorbehalts keine gute Idee. Auch die Entscheidung, in den Ministerien für Kultus und Wohnen einen Staatssekretär mit anderer Parteifarbe zu installieren, sei kein gutes Signal. „Das hat noch nie funktioniert“, sagte der Wirtschafts- und Finanzexperte Schäfer.

