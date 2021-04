Südwest-Grüne bestimmen Kandidaten für Bundestagswahlkampf

Die Südwest-Grünen bestimmen am Wochenende weiter, mit welchen Kandidaten sie in den Bundestagswahlkampf ziehen wollen. Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner setzte sich am Samstag in einer Kampfkandidatur um Listenplatz 1 gegen die Abgeordnete Agnieszka Brugger durch. Auf Platz 2 kam Cem Özdemir, auf Platz 3 landete dann Brugger. Derzeit sitzen 13 Abgeordnete der Grünen aus Baden-Württemberg im Bundestag - in der Parteispitze rechnet man mit etwa einer Verdopplung der Zahl bei der Bundestagswahl. Heute sollen die Listenplätze 21 bis 60 bestimmt werden. Das Treffen findet größtenteils online statt. Den Bewerberinnen und Bewerbern für die Listenplätze ist freigestellt, ob sie sich digital oder in Präsenz vorstellen.

