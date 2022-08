Südwest-Gastronomen fürchten Belastungen durch Corona-Regeln

Die Bundesregierung hat schärfere staatliche Eingriffsmöglichkeiten für eine erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter auf den Weg gebracht. Die Reaktionen aus dem Südwesten fallen gemischt aus.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zuletzt vehement darauf gedrängt, weitere Maßnahmen verhängen zu können, wenn es die Infektionslage erfordere.

Obwohl etwa die von ihm geforderten Möglichkeiten für Ausgangssperren nun nicht vorgesehen sind, könne die Landesregierung die Pläne so im Bundesrat mittragen, sagte eine Regierungssprecherin der „Schwäbischen Zeitung“. Das Stufensystem und die Option, Maskenpflichten in Innenräumen zu verhängen, seien wichtige Bausteine zur Bekämpfung einer möglichen Corona-Welle im Herbst.

Gastronomie fürchtet Nachteile

Scharfe Kritik kam von Baden-Württembergs Gastronomen. Zum einen lasse der Kabinettsbeschluss viele Fragen offen, es sei auch noch unklar, welche Regeln letztlich Baden-Württemberg gelten sollten, sagte Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Deghoga im Land, der „Schwäbischen Zeitung“.

„Klar ist aber: Die Frage der Verhältnismäßigkeit von Corona-Maßnahmen muss in diesem Jahr anders beantwortet werden als 2020 oder 2021, weil sehr viel mehr Menschen geimpft oder genesen sind“, so Engelhardt weiter.

„Sonderbelastungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe, also zum Beispiel Zugangskontrollen für Gäste, Personenzahlbegrenzungen bei Veranstaltungen oder Tischabstandsregelungen, die die Sitzplatzkapazität in unseren Betrieben stark verringern, lehnen wir daher ab.“ Das Gastgewerbe sei nachweislich kein Pandemietreiber.

Im ersten Corona-Jahr sank die Zahl der Gastronomiebetriebe trotz staatlicher Ausgleichszahlungen laut Dehoga um zwölf Prozent.

Die am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligten Pläne sehen unter anderem eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen vor. In Kliniken und Pflegeheimen soll bundesweit Maskenpflicht gelten, dort soll man vor dem Zutritt auch einen negativen Corona-Test nachweisen müssen.

Maskenpflicht in Innenräumen möglich

Die Länder sollen zudem vom 1. Oktober bis 7. April 2023 abgestuft nach Infektionslage weitere Schutzvorgaben anordnen können. Dazu zählen Maskenpflichten in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sowie in weiteren öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Eine zwingende Ausnahme von einer Maskenpflicht soll es geben, wenn man beim Besuch von Veranstaltungen und in der Gastronomie einen negativen Test vorzeigt. Zudem können Ausnahmen von der Maskenpflicht mit Nachweisen als vollständig geimpft und genesen erlaubt werden. Das Vorhaben muss vom Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden.