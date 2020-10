Südwest-FDP will über Bundestagswahl-Kandidaten entscheiden

Die baden-württembergische FDP will bei einer Landesvertreterversammlung heute in Friedrichshafen ihre Landesliste für die Bundestagswahl im kommenden Jahr aufstellen. Als Spitzenkandidat soll FDP-Landeschef Michael Theurer seine Partei in den Wahlkampf 2021 führen.

Theurer (53) ist seit 2013 Chef der FDP im Land, seit 2017 ist er im Bundestag und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Zuvor war er Landtags- und Europaabgeordneter sowie Oberbürgermeister in Horb im Kreis Freudenstadt. Er muss von den Delegierten nun noch zum Spitzenkandidaten gewählt werden.

Tagesordnung