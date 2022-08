Nach Wahlschlappen: Südwest-CDU will sich stärker öffnen

Die Mitglieder mehr einbinden, etwa über eine Parteimitgliedschaft light: Die CDU Baden-Württemberg will sich stärker zur Basis hin öffnen. Das erklärten Landeschef Thomas Strobl und Generalsekretärin Isabell Huber am Donnerstag in Stuttgart.

So lautet ein zentrales Ergebnis der Zukunftskommission, die Huber vor einem knappen Jahr einberufen hat. Sie hatte den Auftrag, nach den Wahlschlappen zu Landtags- und Bundestagswahl die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Seit vergangenem Oktober hat die 63-köpfige Kommission in vier Themenbereichen Ideen gesammelt, wie sie die Menschen im Land wieder stärker für sich begeistern kann. Landeschef Strobl sprach von „Ergebnissen von knapp einem Jahr kreativer und intensiver Arbeit“.

So soll vor allem künftig stärker kommuniziert und informiert werden, etwa dadurch, dass auch weiter Online-Formate beibehalten werden, auch wenn die Pandemie zu Ende geht.

Die Mitglieder sollen aber auch stärker eingebunden werden, vor allem die an der Basis - etwa durch niederschwellige Umfragen. Angedacht sind zudem unterschiedliche Arten der Mitgliedschaft. Es soll etwa eine auf Probe auf zwei Jahre geben, die dann in eine echte Mitgliedschaft automatisch übergeht, wenn das Probemitglied sich nicht dagegen wehrt.